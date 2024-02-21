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Зеленський вперше за 2 роки зустрівся з фракцією "Слуга народу". Арахамія розкрив подробиці

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 21 лютого, український президент Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення провів зустріч з фракцією "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давида Арахамію у Telegram.

Арахамія пояснив, що дана зустріч була запланована ще наприкінці минулого року, однак графік президента дозволив провести її лише зараз. 

"Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення", - пояснив глава фракції.

За словами Арахамії, під час зустрічі президент та члени фракції обговорили "найголовніше для перемоги". Зокрема присутні обговорили:

  • фронт,
  • економіку,
  • допомогу партнерів,
  • збереження єдності в суспільстві,
  • завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

"Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до перемоги", - додав Арахамія.

Нагадаємо, ми писали, що в Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва. Вона планується наприкінці лютого.

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Володимир ЗеленськийДавид Арахамія