Зеленський вперше за 2 роки зустрівся з фракцією "Слуга народу". Арахамія розкрив подробиці

Арахамія пояснив, що дана зустріч була запланована ще наприкінці минулого року, однак графік президента дозволив провести її лише зараз.

"Мета зустрічі - синхронізація усіх наших зусиль і посилення окремих напрямків роботи. В цьому немає нічого нового, такі стратегічні сесії ми проводили щороку і до повномасштабного вторгнення", - пояснив глава фракції.

За словами Арахамії, під час зустрічі президент та члени фракції обговорили "найголовніше для перемоги". Зокрема присутні обговорили:

фронт,

економіку,

допомогу партнерів,

збереження єдності в суспільстві,

завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

"Роботи багато. Але від початку повномасштабного вторгнення парламент показав свою здатність справлятися з найскладнішими завданнями. Будемо тримати цей темп до перемоги", - додав Арахамія.

Нагадаємо, ми писали, що в Офісі президента анонсували конференцію військово-політичного керівництва. Вона планується наприкінці лютого.

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