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Зеленский впервые за 2 года встретился с фракцией "Слуга народа". Арахамия раскрыл подробности

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 21 февраля, украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел встречу с фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию в Telegram.

Арахамия пояснил, что данная встреча была запланирована еще в конце прошлого года, однако график президента позволил провести ее только сейчас. 

"Цель встречи - синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения", - пояснил глава фракции.

По словам Арахамии, во время встречи президент и члены фракции обсудили "самое главное для победы". В частности присутствующие обсудили:

  • фронт,
  • экономику,
  • помощь партнеров,
  • сохранение единства в обществе,
  • задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.

"Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до победы", - добавил Арахамия.

Напомним, мы писали, что в Офисе президента анонсировали конференцию военно-политического руководства. Она планируется в конце февраля.

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Владимир ЗеленскийДавид Арахамия