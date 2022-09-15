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Зеленский о возвращении украинцев из стран ЕС: заставлять не будем, но очень в это верим

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцев из стран Евросоюза заставлять возвращаться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в ходе совместного брифинга с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мне кажется, что искать внутреннюю мотивацию Украинцам не надо, они любят наше государство и хотят приехать домой. Главный и сложный вопрос - обеспечить им безопасность...Но мы точно не должны заставлять людей возвращаться, но очень в это верим, и этого хотим", - заявил президент.

Он объяснил что безопасность украинцам можно гарантировать при помощи новых систем противовоздушной обороны.

В свою очередь глава ЕК выразила уверенность, что граждане Украины, которые выехали в страны Евросоюза из-за полномасштабного вторжения России, хотят вернуться на родину.

"Около 5 млн украинцев (уехавших от войны в Евросоюз) уже вернулись домой. Мы знаем, что они хотят домой, хотят перестраивать Украину, превращая ее в преуспевающую страну", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина в данный момент ведет переговоры о поставках систем ПВО с пятью странами.

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Владимир ЗеленскийЕвросоюзУкраинаБеженцы