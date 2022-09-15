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Зеленський про повернення українців з країн ЄС: змушувати не будемо, але дуже в це віримо

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що українців з країн Євросоюзу змушувати повертатися не будуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови української держави в ході спільного брифінгу з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію українцям не треба, вони люблять нашу державу і хочуть приїхати додому. Головне і складне питання-забезпечити їм безпеку...Але ми точно не повинні змушувати людей повертатися, але дуже в це віримо, і цього хочемо", - заявив президент.

Він пояснив що безпеку українцям можна гарантувати за допомогою нових систем протиповітряної оборони.

У свою чергу глава ЄК висловила впевненість, що громадяни України, які виїхали в країни Євросоюзу через повномасштабне вторгнення Росії, хочуть повернутися на батьківщину.

"Близько 5 млн українців (які виїхали від війни до Євросоюзу) вже повернулися додому. Ми знаємо, що вони хочуть додому, хочуть перебудовувати Україну, перетворюючи її на процвітаючу країну", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна в даний момент веде переговори про постачання систем ППО з п'ятьма країнами.

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