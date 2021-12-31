UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о возвращении Крыма: мы не ждем, пока мир решит наши проблемы

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем поздравлении вспомнил о российской оккупации Крыма. Он заявил, что Украина не будет ждать, когда мир решит украинские проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новогоднее видеообращение президента.

Как отметил Зеленский, украинцы учатся объединяться не против кого-то, а за себя, а также уважать себя и окружающих.

"А потому мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернет нам нашу землю за нас. Как громко в этом году прозвучало "Крым - это Украина!". Голосом не только Украины, а еще 46 участниц Крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину", - сказал он.

Глава государства отметил, что также важно вернуть всех украинских пленных, которых удерживает Россия.

Напомним, накануне Россия анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму.

Кроме того, на днях СБУ завершила расследование в отношении Аксенова и Поклонской, которые помогали России оккупировать Крым.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияКрымКрымская платформа