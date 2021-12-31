Зеленский о возвращении Крыма: мы не ждем, пока мир решит наши проблемы

Как отметил Зеленский, украинцы учатся объединяться не против кого-то, а за себя, а также уважать себя и окружающих.

"А потому мы не ждем, пока мир решит наши проблемы и кто-то вернет нам нашу землю за нас. Как громко в этом году прозвучало "Крым - это Украина!". Голосом не только Украины, а еще 46 участниц Крымской платформы. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину", - сказал он.

Глава государства отметил, что также важно вернуть всех украинских пленных, которых удерживает Россия.