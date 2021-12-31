Зеленський про повернення Криму: ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми

Як зазначив Зеленський, українці вчаться єднатися не проти когось, а за себе, а також поважати себе та оточуючих.

"А тому ми не чекаємо, поки світ вирішить наші проблеми і хтось поверне нам нашу землю за нас. А збираємо світ задля звільнення Криму. Тож як гучно цього року пролунало "Крим - це Україна!". Голосом не тільки України, а ще 46 учасниць Кримської платформи. Ми можемо сказати: ми повернули Крим у світовий порядок денний, щоб колись могли сказати: ми повернули Крим в Україну", - сказав він.

Глава держави зазначив, що також важливо повернути всіх українських полонених, яких утримує Росія.