Россия анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму

Российские военные планируют оборудовать для учений десантников новый полигон в оккупированном Крыму. Всего в 2022 году планируется провести около 100 мероприятий подготовки органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что продолжится наращивание боевого потенциала.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях, добавили в военном ведомстве.