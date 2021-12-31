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Россия анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму

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Москва, Пятница 31 декабря 2021 08:45
Россия анонсировала строительство нового военного полигона в Крыму Фото: Россия в Крыму построит новый полигон (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские военные планируют оборудовать для учений десантников новый полигон в оккупированном Крыму. Всего в 2022 году планируется провести около 100 мероприятий подготовки органов управления, командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями ВДВ РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минобороны РФ.

В Минобороны заявили, что продолжится наращивание боевого потенциала.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны Синяя Осока в Ивановской области и Старокрымский в Республике Крым", - говорится в сообщении.

Основные усилия будут сосредоточены на подготовке войск к отработке действий на всех стратегических направлениях, добавили в военном ведомстве.

Напомним, Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной.

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