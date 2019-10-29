Зеленский о возвращении банков бывшим владельцам: нет, это не правда

Зеленский опровергает слухи о возвращении ПриватБанка Коломойскому
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает слухи о намерении властей вернуть банки бывшим владельцам. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, вероятно, речь идет о ситуации вокруг национализированного "ПриватБанка" и судов с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.
"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки - нет, это не правда, - заявил Зеленский.
Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».
Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 жовтня 2019 р.
Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Министерство финансов не планирует компенсацию бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения.
"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован", - отметила министр.
Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка не исключает, что к делу о выведении средств "ПриватБанка" могут быть причастны бывшие топ-чиновники.