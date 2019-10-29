Зеленский о возвращении банков бывшим владельцам: нет, это не правда

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский опровергает слухи о возвращении ПриватБанка Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает слухи о намерении властей вернуть банки бывшим владельцам. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, вероятно, речь идет о ситуации вокруг национализированного "ПриватБанка" и судов с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки - нет, это не правда, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Министерство финансов не планирует компенсацию бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения.

"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован", - отметила министр.

Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка не исключает, что к делу о выведении средств "ПриватБанка" могут быть причастны бывшие топ-чиновники.