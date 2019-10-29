ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский о возвращении банков бывшим владельцам: нет, это не правда

Новости » Политика    29.10.2019 - 11:59
Зеленский о возвращении банков бывшим владельцам: нет, это не правда
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский опровергает слухи о возвращении ПриватБанка Коломойскому

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает слухи о намерении властей вернуть банки бывшим владельцам. Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Мариуполе, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, вероятно, речь идет о ситуации вокруг национализированного "ПриватБанка" и судов с его бывшим владельцем Игорем Коломойским.

"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки - нет, это не правда, - заявил Зеленский.

Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».

Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Напомним, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Министерство финансов не планирует компенсацию бывшему владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения.

"У нас нет такой статьи в государственном бюджете. На сегодняшний день владелец "ПриватБанка" - государство. Государство капитализировало в этот банк 155,3 млрд гривен. По плану, банк должен быть возвращен на частный рынок и приватизирован", - отметила министр.

Кроме того, генпрокурор Руслан Рябошапка не исключает, что к делу о выведении средств "ПриватБанка" могут быть причастны бывшие топ-чиновники.

Президент одобрил закон о материальной ответственности военных
Новости Украины Владимир ЗеленскийПриватБанкИгорь Коломойский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь