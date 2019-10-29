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Зеленський про повернення банків колишнім власникам: ні, це неправда

Новини » Політика    29.10.2019 - 11:59
Зеленський про повернення банків колишнім власникам: ні, це неправда
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський спростовує чутки про повернення ПриватБанку Коломойському

Президент України Володимир Зеленський заперечує чутки про намір влади повернути банки колишнім власникам. Про це він заявив на інвестиційному форумі в Маріуполі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, ймовірно, мова йде про ситуації навколо націоналізованого "ПриватБанку" і судів з його колишнім власником Ігорем Коломойським.

"Я хочу звернутися до всіх, хто поширює чутки, що хтось з команди президента або нового уряду збирається повернути колишнім власникам їхні банки - ні, це неправда, - заявив Зеленський.

Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».

Участь Президента України Володимира Зеленського у роботі Інвестиційного форуму «RE:THINK. Invest in Ukraine».

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Міністерство фінансів не планує компенсацію колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському за націоналізацію фінансової установи.

"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогоднішній день власник "ПриватБанку" - держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 млрд гривень. За планом, банк має бути повернено на приватний ринок і приватизовано", - зазначила міністр.

Крім того, генпрокурор Руслан Рябошапка не виключає, що до справи про виведення коштів "ПриватБанку" можуть бути причетні колишні топ-чиновники.

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Новини України Володимир ЗеленськийПриватБанкІгор Коломойский
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