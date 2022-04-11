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Зеленский о возможных уступках России: мы не готовы отдавать свои территории

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский не готов отдавать территории в обмен на мир с Российской Федерацией. По его словам, необходимо отстоять украинскую государственность, но подчеркнул, что "это жизнь, и бывает по-разному".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS.

"Мы в целом не готовы отдавать свое государство, отдавать свои территории. Я бы не хотел попасть в ситуацию, когда мне придется очень серьезно об этом думать и реально отвечать на такой вопрос. Я считаю, что мы уже отдали много людей и многое для того, чтобы сохранить свое государство. И поэтому мы должны, как минимум, им, поэтому должны стоять, сколько сможем. Но это жизнь, и бывает по-разному", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что этот вопрос будет подниматься на переговорах, поскольку российская сторона постоянно требует признать аннексию Крыма.

"Я точно это признавать не буду. И потом, они хотят решить вопрос по Донбассу, аппетит у них увеличился, они хотят весь Донбасс. А потом они захватили Херсонскую область и юг, мы знаем, они стремятся забрать юг нашей страны. Поэтому я точно понимаю, что такие вопросы будут подниматься на такой встрече, если она будет. Но мы не готовы отдавать наши территории", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее президент говорил, что вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате. И, возможно, через десять лет.

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