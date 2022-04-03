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Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский

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Воскресенье 03 апреля 2022 05:46
Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что страна не пойдет на ни на какие территориальные уступки по требованиям России в этой войне, а уже после прекращения огня вопрос деоккупации Крыма будет решаться дипломатическим путем, пусть даже длительное время.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы Украинского государства для Fox News.

"Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается. Есть сложные вопросы касательно временно оккупированных территорий. Есть принципиальные сложности, которые мы готовы снять с повестки дня... как вот вопрос Крыма", - сказал он.

Зеленский отметил, что власти готовы говорить о крымском вопросе.

"Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет... Этот вопрос должен быть решен, например, так - прекращение войны, а потом дипломатические шаги", - говорит президент.

Ранее народный депутат, член переговорной группы Давид Арахамия заявил об устном согласии РФ на мирные предложения Украины, при этом вести переговоры о статусе Крыма Кремль отказался.

Также мы писали, что советник главы Офиса президента и участник переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что на территории оккупированного Крыма не будет боевых действий.

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