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Зеленський про можливі поступки Росії: ми не готові віддавати свої території

Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент України Володимир Зеленський не готовий віддавати території в обмін на мир з Російською Федерацією. За його словами, необхідно відстояти українську державність, але підкреслив, що "це життя, і буває по-різному".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS.

"Ми в цілому не готові віддавати свою державу, віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться дуже серйозно про це думати і реально відповідати на таке питання. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей і багато для того, щоб зберегти свою державу. І тому ми винні, як мінімум, перед ними, тому повинні стояти, скільки зможемо. Але це життя, і буває по-різному", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що це питання буде підніматися на переговорах, оскільки російська сторона постійно вимагає визнати анексію Криму.

"Я точно це визнавати не буду. І потім, вони хочуть вирішити питання по Донбасу, апетит у них збільшився, вони хочуть весь Донбас. А потім вони захопили Херсонську область і південь, ми знаємо, вони прагнуть забрати південь нашої країни. Тому я точно розумію, що такі питання будуть підніматися на такій зустрічі, якщо вона буде. Але ми не готові віддавати наші території", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент говорив, що питання деокупації Криму має бути вирішене в дипломатичному форматі. І, можливо, через десять років.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України