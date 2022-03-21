Зеленский о возможных компромиссах на переговорах с РФ: их формат будет решать народ

"Ответ же очень прост. Мы все уже понимаем. Нас не берут (в НАТО - ред.), потому что боятся Россию. Вот и все. И нам надо успокоиться, сказать, что "окей, другие гарантии безопасности". Есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, которые, к сожалению, не могут нам ввести стопроцентное членство в Альянсе, но готовы делать все то, что должен был бы делать НАТО, если бы мы были членами Альянса. И я считаю что это нормальный компромисс", - отметил Зеленский.

Как пояснил президент, в вопросах гарантий безопасности речь пойдет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства.

"Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и РФ. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если мое это шествие будет с нашим народом", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил любые уступки России, которые бы касались территориальной целостности. В частности, невозможен отказ от Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и РФ, которые длились полтора часа.

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