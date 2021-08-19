Зеленский о возможном втором сроке: хочу некоторые вещи закончить

По его словам, рано говорить о подготовке ко второму сроку.

"Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", - отметил Зеленский.

Однако на уточняющий вопрос о том, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил утвердительно.

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - добавил Зеленский.