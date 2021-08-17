Второй президентский срок Зеленского: отношение украинцев

В августе 2021 года 48% украинцев отнеслись бы негативно, если бы Владимир Зеленский заявил о том, что он на следующих выборах будет повторно баллотироваться на пост президента Украины. Положительно оценили бы такое заявление 21,9% опрошенных.

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в начале августа 2021 года треть украинцев (33,7%) заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции. О положительных эмоциях сообщили 19,2% опрошенных. По данным опроса, 42,2% респондентов оценивают имеющиеся результаты деятельности Зеленского на посту президента Украины преимущественно негативно, 13,9% - в основном положительно, а 39,8% отмечают, что есть как негативные, так и позитивные результаты.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале августа 2021 года Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов поддержали бы 28,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. По сравнению с концом серединой июня (32,4%) рейтинг президента снизился.