Зеленський про можливий другий термін: хочу деякі речі закінчити

За його словами, рано говорити про підготовку до другого терміну.

"Навіть не цікаво. Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом", - зазначив Зеленський.

Однак на уточнююче питання про те, чи розглядає він можливість другого терміну, він відповів ствердно.

"Я не просто розглядаю таку можливість, чесно кажучи, я хочу деякі речі закінчити. І якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені нецікаво - це не моя амбіція", - додав Зеленський.