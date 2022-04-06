Зеленский о войсках РФ: погибло более 10 000, если замысел был в этом, то ВСУ провели денацификацию

Президент Владимир Зеленский рассказал, что враг раньше времени оправдывал свои массовые убийства на территории Украины. В частности, они назвали это денацификацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента в интервью для турецкого канала Habertürk.

"Это еще раз доказывает, что они собирались уничтожать Украину и называли это денацификацией. Но хочу вам сказать еще раз, что они повели себя как нацисты, их погибло сегодня, этих военных нацистов более 10 тысяч, если замысел был в этом, то я считаю, что наши военные провели денацификацию", - добавил президент.

Зеленский добавил, что российских военных с начала войны погибло более 10 тысяч.

По его словам, Россия раньше времени оправдывала массовые убийства мирных жителей Украины.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать документ.

Также мы писали, что Зеленский назвал страны, которые уже готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины.

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