ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про війська РФ: загинуло понад 10 000, якщо задум був в цьому, то ЗСУ провели денацифікацію

Новость на русском →
Середа 06 квітня 2022 20:05
Зеленський про війська РФ: загинуло понад 10 000, якщо задум був в цьому, то ЗСУ провели денацифікацію Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський розповів російські, що ворог завчасно виправдовував свої масові вбивства на території України. Зокрема, вони назвали це денацифікацією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

За його словами, Росія завчасно виправдовувала масові вбивства мирних жителів України.

Зеленський додав, що російських військових з початку війни загинуло понад 10 тисяч.

"Це ще раз доводить, що вони збиралися знищувати Україну і називали це денацифікацією. Але хочу вам сказати ще раз, що вони повели себе як нацисти, їх загинуло сьогодні, цих військових нацистів понад 10 тисяч, якщо задум був в цьому, то я вважаю, що наші військові провели денацифікацію", - додав президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати документ.

Також ми писали, що Зеленський назвав країни, які вже готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
42-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки