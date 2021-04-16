UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский о войсках РФ на границе Украины: хотят, чтобы мы боялись и провоцируют

Автор: Анастасия Рокитна

Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись. Стягивание российских войск к украинским границам президент Украины Владимир Зеленский считает давлением.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Украины есть разведданные, войска наращивают как в Крыму, на Донбассе, так и на границах Украины и России в различных направлениях, сообщил президент.

"Они точно стараются показать, что мы должны бояться, и они пытаются точно провоцировать нас. Мы видим, сколько выстрелов. Мы видим с оккупированных территорий снайперский огонь", - сообщил он.

Зеленский заявил, что это политическое давление, милитаризованное, психологическое.

"Почему психологическое? Потому что они стреляют и ждут, что мы будем отвечать так же. Мало того, они "ждут", что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им "такого счастья", - заявил он.

Зеленский отметил, что риторика окружения президента Российской Федерации опасна для Украины, для Европы и, в конце концов, для России.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина поднимет вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинавойска
Читайте также
Встреча Зеленского, Макрона и Меркель пройдет сегодня в Париже: что известно
Зеленский переназначил заместителя главы КСУ членом Венецианской комиссии
Прогноз погоды