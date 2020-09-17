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Зеленский о войне на Донбассе: это угроза для безопасности всех стран Европы и мира

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на Донбассе является его приоритетом. Он заявил, что украинская армия сможет быть гарантом дальнейшей безопасности.

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Об этом он заявил во время выступления на открытии учений Rapid Trident - 2020 в Международном центре миротворчества и безопасности, передает пресс-служба Офиса президента.

Он заявил, что война на Донбассе - это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.

"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - заявил он.

Напомним, Соединенные Штаты будут продолжать санкции в отношении России из-за аннексии Крыма столько, сколько нужно.

В СНБО заявили, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то украинским властям придется прибегнуть к другим решениям.

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Новости Украины ДонбассВладимир Зеленский