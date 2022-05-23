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Зеленский: Война закончится нашей победой, у нас нет права отдать землю и людей

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Война с Россией закончится победой Украины, поскольку у украинского народа нет другого выхода. К миру может привести дипломатия, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского в Украинском доме в Давосе.

"Всякая война заканчивается дипломатией. Дипломатия может привести к миру. Мира хочет каждый нормальный человек. Любая война должна закончиться миром", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что в Украине война закончится страданиями и потерей большого количества людей. Однако, по его словам, у украинцев нет выбора. Они защищают свою землю и воюют за свободу.

"Поэтому у нас нет выхода, наша война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права отдать и землю, и людей, живущих на этой земле", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. Глава государства призвал мир "не ждать роковых выстрелов", а ввести против России максимально жесткие санкции.

Отметим, в своем обращении Зеленский также заявил о необходимости заключения договора безопасности для Украины с надежными странами.

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