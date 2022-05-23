Зеленський: Війна закінчиться нашою перемогою, у нас немає права віддати землю і людей

"Всяка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Світу хоче кожна нормальна людина. Будь-яка війна повинна закінчитися миром", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в Україні війна закінчиться стражданнями і втратою великої кількості людей. Однак, за його словами, в українців немає вибору. Вони захищають свою землю і воюють за свободу.

"Тому у нас немає виходу, наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права віддати і землю, і людей, що живуть на цій землі", - підкреслив Зеленський.