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Зеленський: Війна закінчиться нашою перемогою, у нас немає права віддати землю і людей

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Війна з Росією закінчиться перемогою України, оскільки в українського народу немає іншого виходу. До миру може привести дипломатія, заявив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського в Українському Домі в Давосі.

"Всяка війна закінчується дипломатією. Дипломатія може привести до миру. Світу хоче кожна нормальна людина. Будь-яка війна повинна закінчитися миром", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що в Україні війна закінчиться стражданнями і втратою великої кількості людей. Однак, за його словами, в українців немає вибору. Вони захищають свою землю і воюють за свободу.

"Тому у нас немає виходу, наша війна закінчиться нашою перемогою. Це не війна до останнього українця. Ми не маємо права віддати і землю, і людей, що живуть на цій землі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед учасниками Світового економічного форуму у Давосі. Глава держави закликав світ "не чекати на фатальні постріли", а ввести проти Росії максимально жорсткі санкції.

Зазначимо, у своєму зверненні Зеленський також заявив про необхідність укладання договору безпеки для України із надійними країнами.

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