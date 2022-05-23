Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time. Текст о нем написал Байден

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число 100 самых влиятельных людей рейтинга издания Time. Текст об украинском лидере написал его американский коллега Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time .

Кроме Зеленского в топ 100 категории "Лидеры" вошел главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Также в рейтинге включен президент США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин.

Статью о Зеленском для журнала написал Байден. Он отметил, что когда Путин развязал войну в Украине, то стране нужен был лидер.

"У народа Украины лидер, достойный их храбрости и устойчивости, поскольку граждане - владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков - борются за свои дома и свою свободу", - добавил Байден.