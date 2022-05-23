Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time. Текст про нього написав Байден

Президент України Володимир Зеленський увійшов до числа 100 найвпливовіших людей рейтингу видання Time. Текст про українського лідера написав його американський колега Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time .

Крім Зеленського в топ 100 категорії "лідери" увійшов головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний. Також в рейтингу включений президент США Джо Байден, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і Володимир Путін.

Статтю про Зеленського для журналу написав Байден. Він зазначив, що коли Путін розв'язав війну в Україні, то країні потрібен був лідер.

"У народу України лідер, гідний їх хоробрості і стійкості, оскільки громадяни - власники магазинів і солдати, кравці і водії вантажівок - борються за свої будинки і свою свободу", - додав Байден.