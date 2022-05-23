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Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time. Текст о нем написал Байден

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Лондон, Понедельник 23 мая 2022 16:52
Зеленский вошел в 100 самых влиятельных людей издания Time. Текст о нем написал Байден Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в число 100 самых влиятельных людей рейтинга издания Time. Текст об украинском лидере написал его американский коллега Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time.

Кроме Зеленского в топ 100 категории "Лидеры" вошел главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Также в рейтинге включен президент США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Олаф Шольц и Владимир Путин.

Статью о Зеленском для журнала написал Байден. Он отметил, что когда Путин развязал войну в Украине, то стране нужен был лидер.

"У народа Украины лидер, достойный их храбрости и устойчивости, поскольку граждане - владельцы магазинов и солдаты, портные и водители грузовиков - борются за свои дома и свою свободу", - добавил Байден.

Напомним, ранее Зеленский стал самым влиятельным человека 2022 года по версии Time. Украинский лидер получил больше всего голосов читателей журнала.

Отметим, в марте Зеленского и народ Украины хотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

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