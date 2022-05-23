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Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time. Текст про нього написав Байден

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Лондон, Понеділок 23 травня 2022 16:52
Зеленський увійшов до 100 найвпливовіших людей видання Time. Текст про нього написав Байден Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський увійшов до числа 100 найвпливовіших людей рейтингу видання Time. Текст про українського лідера написав його американський колега Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time.

Крім Зеленського в топ 100 категорії "лідери" увійшов головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний. Також в рейтингу включений президент США Джо Байден, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц і Володимир Путін.

Статтю про Зеленського для журналу написав Байден. Він зазначив, що коли Путін розв'язав війну в Україні, то країні потрібен був лідер.

"У народу України лідер, гідний їх хоробрості і стійкості, оскільки громадяни - власники магазинів і солдати, кравці і водії вантажівок - борються за свої будинки і свою свободу", - додав Байден.

Нагадаємо, раніше Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією Time. Український лідер отримав найбільше голосів читачів журналу.

Зазначимо, у березні Зеленського і народ України хотіли висунути на Нобелівську премію миру.

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