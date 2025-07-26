Зеленський: ворожий план щодо Сумщини зірвано, витискаємо російські сили

"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", - заявив Зеленський.

Зазначимо, днями аналітики з DeepState повідомляли про звільнення села Кіндратівка Сумської області. РБК-Україна звернулося за коментарями до офіційних спікерів Сил оборони, але поки не отримало підтвердження, або спростування цієї інформації.

Зрив планів росіян

Глава держави після доповіді Головкома Олександра Сирського також зазначив, що Силам оборони вдалося зірвати російський план щодо Сумщини.

За словами президента України, хоча цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, Сили оборони незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.

"Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - додав Зеленський.