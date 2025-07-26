Зеленський: ворожий план щодо Сумщини зірвано, витискаємо російські сили

Силам оборони України вдалось зірвати план російських військ у Сумській області, та відтиснути ворога на даному напрямку.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", - заявив Зеленський.
Зазначимо, днями аналітики з DeepState повідомляли про звільнення села Кіндратівка Сумської області. РБК-Україна звернулося за коментарями до офіційних спікерів Сил оборони, але поки не отримало підтвердження, або спростування цієї інформації.
Глава держави після доповіді Головкома Олександра Сирського також зазначив, що Силам оборони вдалося зірвати російський план щодо Сумщини.
За словами президента України, хоча цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, Сили оборони незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння.
"Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - додав Зеленський.
Війська РФ в останні кілька місяців намагаються прорвати оборону ЗСУ та просунутись у Сумській області. Однак наприкінці червня у Державній прикордонній службі України заявили, що на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності російських військ.
Окрім того, 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським захисникам вдалося зупинити росіян у Сумській області.
Зеленський також раніше повідомляв, що наміри Росії щодо Сумської області - не реалізуються, оскільки ЗСУ зривають плани ворога.
Також повідомлялось, що незабаром у Сумської області сформують додаткові вогневі групи ППО для посилення захисту неба.
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