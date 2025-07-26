Зеленский: вражеский план по Сумщине сорван, вытесняем российские силы

Силам обороны Украины удалось сорвать план российских войск в Сумской области, и оттеснить врага на данном направлении.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - заявил Зеленский.
Отметим, на днях аналитики из DeepState сообщали об освобождении села Кондратовка Сумской области. РБК-Украина обратилось за комментариями к официальным спикерам Сил обороны, но пока не получило подтверждения или опровержения этой информации.
Глава государства после доклада Главкома Александра Сырского также отметил, что Силам обороны удалось сорвать российский план по Сумщине.
По словам президента Украины, хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, Силы обороны неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья.
"Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - добавил Зеленский.
Войска РФ в последние несколько месяцев пытаются прорвать оборону ВСУ и продвинуться в Сумской области. Однако в конце июня в Государственной пограничной службе Украины заявили, что на Сумском направлении наблюдается существенное уменьшение боевой активности российских войск.
Кроме того, 26 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинским защитникам удалось остановить россиян в Сумской области.
Зеленский также ранее сообщал, что намерения России по Сумской области - не реализуются, поскольку ВСУ срывают планы врага.
Также сообщалось, что вскоре в Сумской области сформируют дополнительные огневые группы ПВО для усиления защиты неба.
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