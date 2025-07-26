Зеленский: вражеский план по Сумщине сорван, вытесняем российские силы

"Продолжаются наши активные действия на Сумщине, и я благодарен каждому подразделению, которое постепенно вытесняет российские силы", - заявил Зеленский.

Отметим, на днях аналитики из DeepState сообщали об освобождении села Кондратовка Сумской области. РБК-Украина обратилось за комментариями к официальным спикерам Сил обороны, но пока не получило подтверждения или опровержения этой информации.

Срыв планов россиян

Глава государства после доклада Главкома Александра Сырского также отметил, что Силам обороны удалось сорвать российский план по Сумщине.

По словам президента Украины, хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, Силы обороны неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья.

"Есть за неделю также результаты в пополнении обменного фонда для Украины. Продолжаем действовать и на российской территории", - добавил Зеленский.