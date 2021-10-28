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Задача провести следующие выборы онлайн пока не стоит, - Минцифры

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Киев, Четверг 28 октября 2021 15:27
Задача провести следующие выборы онлайн пока не стоит, - Минцифры Фото: руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

В Министерстве цифровой трансформации оценили, насколько реальным является проведение онлайн-голосования на следующих президентских выборах. По их мнению, говорить о всеукраинском онлайн формате пока рано.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Это довольно сложный и тернистый путь. С выборами нельзя дать в штангу. Даже в Эстонии, которая довольно давно практикует электронный формат выборов, они проходят параллельно в офлайне, и даже больше в офлайне. Поэтому сказать, что следующие президентские или парламентские выборы у нас будут в онлайне - я не могу", - отметил Баник.

Он предположил, что в Украине может быть создан какой-то отдельный пилотный участок, чтобы протестировать путь, по которому движется много стран.

"Но сказать, что мы на этом пути и уже через пару лет до этого дойдем - пока этого нет", - добавил Баник.

Полную версию интервью смотрите на видео:

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Президентские выборы Министерство цифровой трансформации
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