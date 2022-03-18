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Зеленский о военной поддержке: российская армия не ожидала такого отпора

Новина українською →
Киев, Пятница 18 марта 2022 00:54
Зеленский о военной поддержке: российская армия не ожидала такого отпора Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные думали, что войдут в Украину, которую видели восемь лет назад. Однако оккупанты не ожидали такого отпора, в том числе благодаря военной поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Я благодарен президенту США Джо Байдену за новую и действенную помощь для нашего государства. Поймите, я не могу раскрыть всех деталей этого пакета, потому что эта наша тактика: когда противник не знает чего ждать от нас. Как и не знал, что ему ожидать и после 24 февраля. Не знал, что у нас есть. Оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели в 2014 и 2015 года. Тактику защиты не время раскрывать", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что США передадут Украине военное оборудование. Речь идет о тысячах противотанковых комплексов, 800 системах ПВО и миллионах боеприпасов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США Джо Байден подписал бюджет, который предусматривает помощь Украине в размере 13,6 млрд долларов.

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Владимир Зеленский
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