Зеленський вніс до Ради законопроєкт про "Український національний пантеон"

За словами Буданова, ухвалення такого закону є кроком до відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства.

"Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 'Про Український національний пантеон'. Це рішучий і дуже потрібний крок для відновлення історичної справедливості, консолідації нашого суспільства та закладення фундаменту пам'яті для наступних поколінь. Цей документ є свідченням нашої державної зрілості", - заявив він.

Буданов наголосив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має зберігатися назавжди - як про історичних діячів, так і про сучасних воїнів.

"Більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати. За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни", - підкреслив керівник ОП.

В Офісі президента розраховують на швидке ухвалення документа парламентом.

"Переконаний, що український парламент розуміє важливість такої ініціативи та якнайшвидше розгляне та ухвалить цей законопроєкт", - підсумував Буданов.