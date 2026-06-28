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Зеленський вніс до Ради законопроєкт про "Український національний пантеон"

18:34 28.06.2026 Нд
2 хв
Яка його мета?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про Український національний пантеон, який стане меморіалом на пошану видатних постатей національної історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради та заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова.

За словами Буданова, ухвалення такого закону є кроком до відновлення історичної справедливості та консолідації українського суспільства.

"Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт 'Про Український національний пантеон'. Це рішучий і дуже потрібний крок для відновлення історичної справедливості, консолідації нашого суспільства та закладення фундаменту пам'яті для наступних поколінь. Цей документ є свідченням нашої державної зрілості", - заявив він.

Буданов наголосив, що пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має зберігатися назавжди - як про історичних діячів, так і про сучасних воїнів.

"Більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати. За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни", - підкреслив керівник ОП.

В Офісі президента розраховують на швидке ухвалення документа парламентом.

"Переконаний, що український парламент розуміє важливість такої ініціативи та якнайшвидше розгляне та ухвалить цей законопроєкт", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців - меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії.

Першим кроком стало перепоховання Андрія Мельника та його дружини Софії, останки яких повернули з Люксембургу.

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Володимир ЗеленськийІсторичні пам'ятки