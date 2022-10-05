Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення голови Нацбанку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського парламенту.

За даними нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка , комітет розгляне постанову на засіданні, яке розпочнеться у четвер, 5 жовтня, вранці.

Рада вже направила документ на розгляд Комітету з питань фінансів податкової та митної політики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова НБУ Шевченко подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. Він обіймав цю посаду понад два роки.

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