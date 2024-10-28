Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Костіна

"Вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Представляти це подання на засіданні Верховної Ради України уповноважується представник президента України у Верховній Раді Галина Михайлюк", – йдеться у документі.

Звільнення Костіна

22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене розгляду зловживань у сфері встановлення інвалідності.

На засіданні обговорювалися порушення, пов’язані з діяльністю медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), і зловживанням статусом інвалідності з боку посадовців. Після засідання Зеленський видав указ та доручив прем’єр-міністру розробити рішення на рівні центральних органів влади для усунення проблеми.

Після обговорення на засіданні РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку, вказавши на аморальність ситуації з неправомірним отриманням інвалідності державними службовцями.

Також він підтримав позицію президента щодо необхідності скасування незаконних рішень про надання інвалідності, пенсійних та інших виплат, а також впровадження законодавчих і організаційних змін із встановленням персональної відповідальності.