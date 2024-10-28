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Зеленский внес в Раду представление на увольнение Костина

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении генпрокурора Андрея Костина. Представление рассмотрят во время пленарного заседания парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 12153, который был зарегистрирован в парламенте 28 октября.

"Вношу предложение о предоставлении согласия Верховной Рады Украины на увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. Представлять это представление на заседании Верховной Рады Украины уполномочивается представитель президента Украины в Верховной Раде Галина Михайлюк", - говорится в документе.

Увольнение Костина

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), посвященное рассмотрению злоупотреблений в сфере установления инвалидности.

На заседании обсуждались нарушения, связанные с деятельностью медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), и злоупотреблением статусом инвалидности со стороны чиновников. После заседания Зеленский издал указ и поручил премьер-министру разработать решение на уровне центральных органов власти для устранения проблемы.

После обсуждения на заседании СНБО генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку, указав на аморальность ситуации с неправомерным получением инвалидности государственными служащими.

Также он поддержал позицию президента о необходимости отмены незаконных решений о предоставлении инвалидности, пенсионных и других выплат, а также внедрения законодательных и организационных изменений с установлением персональной ответственности.

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Владимир Зеленский