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Зеленский может внести в Раду часть дополнительных законов по деолигархизации

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 12:46
Зеленский может внести в Раду часть дополнительных законов по деолигархизации Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский может внести в Верховную раду часть законопроектов из пакета деолигархизации. Всего в парламенте анонсировали наработку семи дополнительных проектов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Это будут параллельные процессы, работа над этими законопроектами. Очевидно, что часть, видимо, будет вносить президент, другие - Кабинет министров или народные депутаты. Но это комплексная работа вместе с принятием законопроекта об олигархах", - сообщила парламентарий.

Напомним, ранее Кравчук анонсировала наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации. По ее словам, сейчас в Украине недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов. Нардеп отметила, что это изменения в антимонопольное законодательство, в закон о политических партиях и тому подобное.

Как писало РБК-Украина, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

Так, Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум.

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Новости Украины Политика Владимир Зеленский олигархи Евгения Кравчук
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