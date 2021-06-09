ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський може внести до Ради частину додаткових законів щодо деолігархізації

Новость на русском →
Україна, Середа 09 червня 2021 12:46
Зеленський може внести до Ради частину додаткових законів щодо деолігархізації Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський може внести до Верховної ради частину законопроектів з пакету деолігархізації. Усього у парламенті анонсували напрацювання семи додаткових проектів.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Це будуть паралельні процеси, робота над цими законопроектами. Очевидно, що частину, мабуть, буде вносити президент, інші - Кабінет міністрів чи народні депутати. Але це комплексна робота разом з прийняттям законопроекту про олігархів", - повідомила парламентар.

Нагадаємо, раніше Кравчук анонсувала напрацювання ще семи законопроектів у рамках деолігархізації. За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Нардеп зазначала, що це зміни в антимонопольне законодавство, до закону про політичні партії тощо.

Як писало РБК-Україна, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.

Так, Зеленський має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський олигархи Євгенія Кравчук
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна