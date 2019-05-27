ru
ua

Зеленский внесет законопроект об ответственности за "кнопкодавство"


Также будет поднят вопрос ответственности за прогулы нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроект об ответственности депутатов Верховной рады за "кнопкодавство". Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя Зеленского в ВР, также будет поднят вопрос ответственности за прогулы нардепов.

"У нас есть понятие регламента Верховной рады Украины. Там четко прописано, с какого момента законопроект считается проголосованным. Мы исходим из того, что то, что совершается, как пример, не прописано. В частности, один из проектов, которые мы будем вносить, вопрос ответственности за "кнопкодавство". Вопрос ответственности за депутатские прогулы, вопросы ответственности за голосование с конфликтом интересов", - заявил Стефанчук.

Напомним, в июне 2015 года Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов при 226 минимально необходимых. При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией Трамп обжаловал решение суда раскрыть налоговые декларации
Читать все новости