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Зеленський внесе законопроект про відповідальність за "кнопкодавство"


Також буде підняте питання відповідальності за прогули нардепів

Президент України Володимир Зеленський внесе законопроект про відповідальність депутатів Верховної ради за "кнопкодавство". Про це заявив представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами представника Зеленського у ВР, також буде підняте питання відповідальності за прогули нардепів.

"У нас є поняття регламенту Верховної ради України. Там чітко прописано, з якого моменту законопроект вважається проголосованим. Ми виходимо з того, що те, що вчиняється, як приклад, не прописано. Зокрема,  один з проектів, які ми будемо вносити, питання відповідальності за "кнопкодавство". Питання відповідальності за депутатські прогули, питання відповідальності за голосування із конфліктом інтересів", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, в червні 2015 року Верховна рада підтримала в першому читанні законопроект №1895, який передбачав санкції для парламентарів за "кнопкодавство". За відповідне рішення проголосували 258 нардепів при 226 мінімально необхідних. При цьому закон досі готується до розгляду в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що президент України Володимир Зеленський не підписуватиме закони, прийняті Верховною радою з порушеннями. За словами Стефанчука, "кнопкодавства" у Раді більше не буде.

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