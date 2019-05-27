Зеленський внесе законопроект про відповідальність за "кнопкодавство"

Президент України Володимир Зеленський внесе законопроект про відповідальність депутатів Верховної ради за "кнопкодавство". Про це заявив представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами представника Зеленського у ВР, також буде підняте питання відповідальності за прогули нардепів.

"У нас є поняття регламенту Верховної ради України. Там чітко прописано, з якого моменту законопроект вважається проголосованим. Ми виходимо з того, що те, що вчиняється, як приклад, не прописано. Зокрема, один з проектів, які ми будемо вносити, питання відповідальності за "кнопкодавство". Питання відповідальності за депутатські прогули, питання відповідальності за голосування із конфліктом інтересів", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, в червні 2015 року Верховна рада підтримала в першому читанні законопроект №1895, який передбачав санкції для парламентарів за "кнопкодавство". За відповідне рішення проголосували 258 нардепів при 226 мінімально необхідних. При цьому закон досі готується до розгляду в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, представник президента України в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що президент України Володимир Зеленський не підписуватиме закони, прийняті Верховною радою з порушеннями. За словами Стефанчука, "кнопкодавства" у Раді більше не буде.