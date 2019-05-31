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Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении в пятницу

Новости » Политика    31.05.2019 - 00:52
Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении в пятницу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Ранее незаконное обогащение было декриминализировано решение Конституционного суда

В пятницу, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский внесет в Верховную раду законопроект об незаконное обогащение. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

"Завтра будет внесен закон о возвращении уголовной ответственности за криминальное обогащение, который был отменен Конституционным судом", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее советник Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что закон об уголовной ответственность за незаконное обогащение будет восстановлено. По словам Рябошапки, Зеленский предложил дополнительный инструмент, чтобы отменить амнистию незаконно добытых капиталов после решения Конституционного суда.

Кроме того, во время церемонии инаугурации Зеленский призвал депутатов принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Тогда Зеленский подчеркнул, что у парламента для этого будет 2 месяца.

Добавим, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение о отмена статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

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