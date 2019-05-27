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Зеленский внесет законопроект об ответственности за "кнопкодавство"

Новости » Политика    27.05.2019 - 13:35
Зеленский внесет законопроект об ответственности за "кнопкодавство"
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также будет поднят вопрос ответственности за прогулы нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский внесет законопроект об ответственности депутатов Верховной рады за "кнопкодавство". Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук во время заседания согласительного совета ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам представителя Зеленского в ВР, также будет поднят вопрос ответственности за прогулы нардепов.

"У нас есть понятие регламента Верховной рады Украины. Там четко прописано, с какого момента законопроект считается проголосованным. Мы исходим из того, что то, что совершается, как пример, не прописано. В частности, один из проектов, которые мы будем вносить, вопрос ответственности за "кнопкодавство". Вопрос ответственности за депутатские прогулы, вопросы ответственности за голосование с конфликтом интересов", - заявил Стефанчук.

Напомним, в июне 2015 года Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект №1895, который предусматривал санкции для парламентариев за "кнопкодавство". За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов при 226 минимально необходимых. При этом закон до сих пор готовится к рассмотрению во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать законы, принятые Верховной радой с нарушениями. По словам Стефанчука, "кнопкодавства" в Раде больше не будет.

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Новости Украины Владимир Зеленскийкнопкодавство
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