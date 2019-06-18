Зеленський внесе до Ради закон про "кнопкодавство" цього тижня  

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також президент ініціює відповідальність за прогули нардепів

Найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе до парламенту два законопроекти про відповідальність за "кнопкодавство" та прогули народних депутатів. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідальність за порушення роботи Верховної ради має бути кримінальною.

"На цьому тижні, сподіваюсь, що ми допоможемо Верховній раді... Ми внесемо два основних законопроекти. Це проект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" і про відповідальність за депутатські прогули. Зараз ці документи перебувають на редакційних питаннях. Я сподіваюсь, що найближчим часом ми їх внесемо. Думаємо, чи подати два окремих, чи один, щоб їх об’єднати", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, в кінці травня Стефанчук анонсував, що президент України Володимир Зеленський внесе законопроект про відповідальність депутатів Верховної ради за "кнопкодавство".

Відзначимо, представник президента в парламенті також заявив, що президент України Володимир Зеленський не підписуватиме закони, прийняті Верховною радою з порушеннями. За словами Стефанчук, "кнопкодавства" у Раді більше не буде.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні 2015 року Верховна рада підтримала в першому читанні законопроект №1895, який передбачав санкції для парламентарів за "кнопкодавство". За відповідне рішення проголосували 258 нардепів при 226 мінімально необхідних. При цьому закон досі готується до розгляду в другому читанні.