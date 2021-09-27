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Зеленський вніс до Ради законопроекти про соціальний і правовий захист політв'язнів

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 15:17
Зеленський вніс до Ради законопроекти про соціальний і правовий захист політв'язнів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про соціальний і правовий захист політв'язнів та членів їх сімей. Документи покликані створити механізми для цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зокрема, глава держави вніс на розгляд Ради проєкт закону "Про соціальний і правовий захист осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи в результаті збройної агресії проти України, і членів їх сімей". Документ покликаний створити законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, які перебувають в ув'язненні в результаті збройної агресії проти України, та членів їх сімей.

Законопроєкт передбачає створення комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження. Зокрема, їй надається право подання запитів для отримання, перевірки або уточнення інформації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення з зазначеного питання.

Президент також вніс до Ради два законопроєкти, пов'язані з вищезазначеним. Перший передбачає введення адміністративної відповідальності за невиконання вимог комісії. Другий передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо доходів, отриманих відповідно до Закону Про соціальний і правовий захист політв'язнів та членів їх сімей.

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