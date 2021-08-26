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Зеленський вніс в Раду законопроект про встановлення ще одного державного вихідного в Україні

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Четвер 26 серпня 2021 09:31
Зеленський вніс в Раду законопроект про встановлення ще одного державного вихідного в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує запровадження ще одного святкового вихідного в Україні. Він може з'явитися 28 липня у День української державності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ради.

Проект закону передбачає внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День української державності.

Документ внесений в парламент 25 серпня і визначений президентом як невідкладний.

Наразі законопроект перебуває на розгляді керівництва парламенту.

Нагадаємо, 24 серпня Зеленський підписав указ про відзначення Дня української державності.

Зробити цей день державним вихідним можна тільки за рішенням Ради.

День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.

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