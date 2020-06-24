Зеленский внес в Раду закон, разрешающий детям с ВОТ поступать в вузы без ВНО

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который позволит ученикам из временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать во все вузы без прохождения внешнего независимого тестирования. Документ должны рассмотреть 10 комитетов ВР.

Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" (об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, а также других категорий лиц)" был определен Зеленским как неотложный и поступил в парламент спустя два дня после его анонсирования.

Среди прочего, документ дает возможность ученикам с оккупированных Донецкой и Луганской областей проходить обучение в украинских вузах на бесплатной основе, через государственный заказ в пределах квот.

В Министерстве образования объяснили, по какой схеме украинские вузы будут принимать детей с временно оккупированных территорий.

Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, дополнительная сессия запланирована на 23 июля - 11 августа.