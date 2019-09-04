Зеленский внес в Раду закон об ответственности за незаконную добычу янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2059 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещения его через таможенную границу Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Законопроект определен главой государства как неотложный.

Итак, УК Украины Зеленский предлагает дополнить новой статьей 240-1 "Незаконная добыча янтаря".

Так, в ней определено, что незаконная добыча янтаря наказывается штрафом от семисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 11 900 гривен до 51 тысячи) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Предлагается предусмотреть, что реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч таких минимумов (от 51 000 гривен до 170 тысяч гривен) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

"Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования", - говорится в тексте проекта.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, президент провел расширенное совещание с руководством Кабмина, Верховной рады и правоохранительных органов, поставив им массу задач с конкретными сроками выполнения. Среди этих задач и принятие законопроекта об ответственности за незаконную добычу янтаря.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2018-го в Житомирской области полицейские задержали автомобиль, который перевозил около 80 мешков с нелегальным янтарем, общим весом более двух тонн.