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В Житомирской области изъяли рекордную партию янтаря

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 22:16
Фото: изъятый янтарь (npu.gov.ua)
Фото: изъятый янтарь (npu.gov.ua)

Янтарь был изъят и начаты проверки относительно происхождения и назначения камней

В Житомирской области сегодня, 3 июля, полицейские задержали автомобиль, который перевозил около 80 мешков с нелегальным янтарем, общим весом более двух тонн. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

"По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камней", - сообщил начальник ГУНП Вячеслав Печененко.

Янтарь был изъят и начаты проверки относительно происхождения и назначения багажа.

 

Фото: изъятый янтарь (npu.gov.ru)

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств.

Напомним, 16 мая в Луцке сотрудники полиции провели обыск и изъяли 65 кг обработанного, так и необработанного янтаря-сырца различной фракции, а также оборудование для его обработки. По предварительным данным стоимость драгоценных камней составляет более 400 тысяч гривен.

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Теги публикации: Житомир, янтарь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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