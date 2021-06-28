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Зеленский внес в Раду закон о большом гербе Украины

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о большом гербе Украины. Документ определен как неотложный.

Об этом он сообщил на торжественном заседании Верховной рады.

"Я вношу проект законопроекта о Большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложной для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - заявил Зеленский.

Напомним, в конце августа прошлого года Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого государственного герба.

Уже в ноябре был определен победить конкурса. Им стал проект киевского художника Алексея Кохана.

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Владимир ЗеленскийгербВерховная рада