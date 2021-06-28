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Зеленський вніс у Раду закон про Великий герб України

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про Великий герб України. Документ визначено як невідкладний.

Про це він повідомив на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я вношу проект законопроекту про Великий Державний Герб України і визначаю його як невідкладну для позачергового розгляду Верховної Ради України. Доповідати законопроект під час його розгляду в Раді буде перший президент Леонід Кравчук", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року Верховна рада України оголосила конкурс на кращий ескіз великого Державного герба.

Вже у листопаді було визначено переможця конкурсу. Ним став проект київського художника Олексія Кохана.

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Володимир ЗеленськийгербВерховна рада