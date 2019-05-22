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Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект

Новини » Політика    22.05.2019 - 10:55
Зеленський вніс в Раду свій перший законопроект
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект зареєстрований у парламенті

Президент Володимир Зеленський вніс у Раду перший законопроект. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічних закупівель" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу зареєстрований у парламенті. Зараз на сайті Ради текст документа відсутній.

Нагадаємо, глава АП Андрій Богдан заявив, що законопроект про внесення змін у закон "Про вибори народних депутатів" може бути внесений до парламенту президентом як невідкладний. За його словами, текст законопроекту буде готовий в 7:00 22 травня.

Також Богдан повідомляв, що незабаром Зеленський буде подавати закон про імпічмент президента. За його словами, текст законопроекту розробляється вченими.

РБК-Україна писало, що вчора Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної ради Андрія Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. У свою чергу Парубій підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 22 травня.

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