Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении главы Национального банка Украины Якова Смолия. На данный момент его текст отсутствует.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Постановление №3772 внесли в Раду сегодня, 2 июля. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Подчеркнем, вчера Смолий подал в отставку. Причиной такого решения, по его словам, стало "систематическое политическое давление".

Глава НБУ объяснил, что своей отставкой хочет предостеречь "от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине".

В комментарии РБК-Украина первый заместитель главы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики ВР Ярослав Железняк допустил, что последствиями такого заявления может быть прекращение или значительное ослабление сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, Офис президента опубликовал заявление после отставки Смолия: у президента призвали лишить политического окраса дискуссии относительно деятельности НБУ.

Как писало РБК-Украина, доллар подскочил на межбанке после заявления главы Нацбанка об отставке.